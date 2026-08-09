Черкас: Кузнецову нужно собрать волю в кулак и доказать, что он всё ещё звезда

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Сибирь». 34-летний форвард подписал контракт на год.

«Это хороший трансфер с точки зрения продолжения карьеры для Кузнецова. Прежде всего мне лично хочется, чтобы Евгений опять начал играть в хоккей. Хочется, чтобы он всё-таки смог продолжить свою карьеру, продолжить радовать болельщиков своей игрой. Насколько это получится, зависит от него, у него есть всё: мастерство, титулы, звания – осталось ему лишь собрать волю в кулак и доказать, что он всё ещё звезда», — цитирует Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также 1+1 за семь игр в плей-офф.