15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: Кузнецову нужно собрать волю в кулак и доказать, что он всё ещё звезда

Черкас: Кузнецову нужно собрать волю в кулак и доказать, что он всё ещё звезда
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Сибирь». 34-летний форвард подписал контракт на год.

«Это хороший трансфер с точки зрения продолжения карьеры для Кузнецова. Прежде всего мне лично хочется, чтобы Евгений опять начал играть в хоккей. Хочется, чтобы он всё-таки смог продолжить свою карьеру, продолжить радовать болельщиков своей игрой. Насколько это получится, зависит от него, у него есть всё: мастерство, титулы, звания – осталось ему лишь собрать волю в кулак и доказать, что он всё ещё звезда», — цитирует Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также 1+1 за семь игр в плей-офф.

Материалы по теме
Гомоляко: не вижу, с кем Евгений Кузнецов играл бы в «Тракторе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android