18-летний защитник «Салавата» назвал своего кумира, игравшего за уфимский клуб

18-летний защитник системы «Салавата Юлаева» Никита Щербаков назвал бывшего защитника уфимского клуба Кирилла Кольцова своим кумиром.

– Какие впечатления у вас остались от работы с Виктором Козловым?

– Шикарные! Виктор Николаевич всегда подсказывал мне на тренировках, было очень приятно с ним работать. Надеюсь, в новом сезоне снова буду играть под его руководством.

– У вас в детстве были кумиры?

– Как раз Кирилл Кольцов и нравился, так что назову его. Он всегда принимал неординарные решения, мог спокойно обходить соперников с шайбой как нападающий. Мне нравится такой стиль игры. Кольцову было без разницы, какой счёт на табло — он рисковал и у него получалось, — цитирует Щербакова сайт КХЛ.