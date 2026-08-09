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«Одни прекрасные положительные эмоции». Мироманов высказался о переходе в СКА

«Одни прекрасные положительные эмоции». Мироманов высказался о переходе в СКА
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Новичок СКА Даниил Мироманов поделился впечатлениями от города и инфраструктуры клуба. 29-летний защитник подписал с армейским клубом контракт на два года после пяти сезонов, проведённых в Северной Америке.

«Катаюсь с прекрасным настроением. Приехал в прекрасный Санкт-Петербург на прошлой неделе. Прекрасная арена высочайшего уровня, прекрасная раздевалка – одни прекрасные положительные эмоции. Очень рад был познакомиться со всеми, с кем не был знаком. Сейчас у нас первый микроцикл: три дня на льду и в зале. Проходит ознакомление: ребята привыкают друг к другу, находим какую-то «химию».

Помню времена, когда играл за «СКА-Нева», а мы ходили на игры в Ледовом дворце. Петербуржцы очень сильно болеют и поддерживают СКА. Здесь всегда громко и прекрасная атмосфера. С нетерпением жду начала сезона», – цитирует Мироманова пресс-служба клуба.

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