«Детройт» — клуб с худшим межсезоньем в НХЛ по версии The Hockey News

The Hockey News начал публикацию рейтинга клубов НХЛ по итогам их работы в это межсезонье. Оценивались трансферы клуба, продления контрактов, общий фон вокруг команд и то, насколько сильнее или слабее они стали с момента окончания прошлого сезона. Худшим клубом лиги по этим показателям стал «Детройт Ред Уингз».

Места с 32-го по 27-е выглядят следующим образом:

32. «Детройт».

31. «Анахайм Дакс».

30. «Чикаго Блэкхоукс».

29. «Сиэтл Кракен».

28. «Баффало Сэйбрз».

27. «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Детройт» нанял кадровое агентство для поиска нового генерального менеджера. «Ред Уингз» ищут замену Стиву Айзерману с тех пор, как 15 июля он перешёл на должность старшего советника. За семь лет работы Айзермана на посту генерального менеджера «красные крылья» ни разу не вышли в плей-офф.