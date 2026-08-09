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Фетисов: Илья Ковальчук с «Шанхаем» нас удивят в этом сезоне

Фетисов: Илья Ковальчук с «Шанхаем» нас удивят в этом сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящем сезоне Фонбет КХЛ.

«Может быть, Илья Ковальчук нас удивит в этом году с «Шанхаем». Будем смотреть. Но мне больше интересен финал: кто будет разыгрывать Кубок Гагарина», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Напомним, Ковальчук ранее стал президентом китайского клуба, Евгений Артюхин занял пост генерального менеджера. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

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