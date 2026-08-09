Агент — о переходе Кныжова в СКА: у него сложная хоккейная судьба

Агент Андрей Матвеев высказался о возвращении защитника Николая Кныжова в СКА из Северной Америки.

«У Кныжова сложная хоккейная судьба. Наверное, многие помнят его по сезону-2020/2021, когда он здорово играл за «Сан-Хосе» в паре с Эриком Карлссоном. Однако затем последовали травма, операция, из-за чего он пропустил следующий сезон целиком. В дальнейшем игрового времени у него также было немного. Два года назад он начинал сезон в лиге Западного побережья, а затем сменил две команды в АХЛ. В минувшем сезоне он провёл 60 матчей в АХЛ, можно полагать, проблемы со здоровьем наконец остались позади.

СКА возвращает своего воспитанника спустя семь лет, в 28 лет Кныжов находится в хорошем возрасте, чтобы заявить о себе на уровне КХЛ. Тем более в составе СКА сегодня не так много возрастных защитников с подобным опытом», — цитирует Матвеева «Сила спорта».