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Главный тренер «Барыса» рассказал о ходе предсезонной подготовки команды

Главный тренер «Барыса» рассказал о ходе предсезонной подготовки команды
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Мы только недельку потренировались. Не всё ещё ребята показали, как играем, что делаем. По самоотдаче, желанию, отношению к тренировкам — мы всем довольны. Но, естественно, есть ошибки. Для многих это вообще первый лагерь с командой КХЛ. Посмотрели игроков, посмотрели звенья, для этого и нужны такие матчи.

Сейчас у нас такой этап, когда мы должны подготовить физику, тактику и определиться с составом. По молодым игрокам — у каждого есть свои хорошие качества, которые нужно развивать и использовать их. Скорее всего, большинство из тех, кто сегодня играл, поедут на первый турнир в Уфу. А дальше уже будем оставлять пять звеньев и готовиться к выезду в Санкт-Петербург», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

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