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Сергей Черкас оценил переход в СКА двух бывших российских защитников НХЛ

Сергей Черкас оценил переход в СКА двух бывших российских защитников НХЛ
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказал мнение насчёт переходов защитников Даниила Мироманова и Николая Кныжова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Что касается Мироманова, это неплохой защитник. Насколько он впишется в систему СКА — посмотрим. Думаю, он будет играть в основном составе. Кныжов – тоже неплохой защитник, его давно в Санкт-Петербурге знают. Это хоккеист, который играл в системе СКА. Но большое количество травм не позволяло Кныжову выйти на определённый уровень, практически вся его карьера за океаном сложилась в АХЛ. Трудно сказать, сможет ли Николай кого-то потеснить из состава.

Тем не менее на сегодняшний день команда должна иметь определённое количество игроков, из которых можно будет выбирать и определить состав. А потом, если лишние хоккеисты будут, есть варианты обмена, перехода на двустороннее соглашение, чтобы поиграть в СКА-ВМФ для ротации», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

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