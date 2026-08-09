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Коньков: при серьёзном отношении к делу Кузнецов покажет звёздный статус в «Сибири»

Коньков: при серьёзном отношении к делу Кузнецов покажет звёздный статус в «Сибири»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выразил надежду, что нападающий Евгений Кузнецов достигнет успеха в «Сибири». 34-летний хоккеист подписал контракт с новосибирским клубом на один сезон.

«Жду от Кузнецова результативной игры и того, что он покажет свой талант и способности. Хочется, чтобы Евгений провёл классный сезон и продемонстрировал свой хоккей. Если Евгений покажет серьёзное отношение к делу, он покажет свой звёздный статус.

Не знаем, каким был его переговорный процесс с «Трактором». Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что с челябинцами были только разговоры, что они не выказывали никакой серьёзности. Нужно спросить у руководителей «Трактора» и представителей игрока для того, чтобы они объяснили, что там было. Полагаю, сейчас нет никакой необходимости в том, чтобы говорить об этом.

«Сибирь» договорилась с Кузнецовым, ему стоит пожелать удачи. Зрителям будет очень интересно понаблюдать за его игрой. Главное, чтобы у него получилось вернуться на свой уровень, насколько это сейчас вообще возможно», — цитирует Конькова «Сила спорта».

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