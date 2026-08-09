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Рыбин — о Гусеве в «Динамо»: Никита сейчас думает, насколько ему подойдёт хоккей Тамбиева

Рыбин — о Гусеве в «Динамо»: Никита сейчас думает, насколько ему подойдёт хоккей Тамбиева
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Бывший форвард сборной России Максим Рыбин заявил, что нападающему Никите Гусеву скоро придётся определиться, останется ли он в московском «Динамо». Хоккеист и московский клуб пока не договорились о продлении контракта.

«На этот вопрос могут ответить разве что сам Никита, его агент и семья. В прошлом году у него была такая же непростая история. У Никиты точно есть неделя, а вот потом уже нужно будет определяться. Уверен, он готовится и тренируется. А где он будет выступать — не будем загадывать. Это всё равно, что пытаться делать прогноз погоды.

Игорь Ожиганов вот тоже буквально несколько дней назад подписал контракт. Здесь такая же ситуация. Полагаю, Гусев сейчас думает, насколько ему подойдёт хоккей, который пропагандирует новый главный тренер [Леонид Тамбиев]», — приводит слова Рыбина «Сила спорта».

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