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Защитник «Салавата» — о Жаровском: сами не понимаем, как к нему так прилипает шайба

Защитник «Салавата» — о Жаровском: сами не понимаем, как к нему так прилипает шайба
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Защитник системы «Салавата Юлаева» Никита Щербаков поделился впечатлениями от игры 19-летнего форварда уфимского клуба Александра Жаровского.

– Уже хорошо знакомы с «гипнозом» Жаровского? Именно так многие описывают его стиль игры.
– Разумеется, везде успел прочувствовать «гипноз» Саши. Его стиль игры заметен, даже если не встречаться с ним на льду лично. Прошлый сезон только подтвердил, какой Жаровский мастер. Порой смеёмся с парнями из команды, что во время тренировки хуже, когда шайба сходит у Саши с крюка, потому что он может её как-то подобрать и сделать вообще что угодно. Никогда не знаешь, что ожидать от него на льду. Иногда сами не понимаем, как к нему так прилипает шайба (улыбается), — цитирует Щербакова сайт КХЛ.

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