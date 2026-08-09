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Александр Овечкин провёл перекличку с футбольными болельщиками на стадионе

Александр Овечкин провёл перекличку с футбольными болельщиками на стадионе
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл перекличку с футбольными болельщиками «Динамо» на стадионе после матча бело-голубых с махачкалинским «Динамо» (3:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между московским «Динамо» и махачкалинским. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Ранее Овечкин рассказал, что намерен жить в Москве после завершения карьеры. Хоккеист является воспитанником «Динамо».

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