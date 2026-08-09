15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В этом будет главный вопрос». Дементьев — о перспективах «Трактора» при Скотте Гордоне

«В этом будет главный вопрос». Дементьев — о перспективах «Трактора» при Скотте Гордоне
Комментарии

Агент Алексей Дементьев высказался о перспективах «Трактора» под руководством нового главного тренера Скотта Гордона. Ранее 63‑летний американский специалист подписал с чёрно-белыми соглашение сроком на один сезон.

— Может ли у Гордона получиться в «Тракторе», с учётом того, что в клубе делают ставку на молодых хоккеистов, а тренер ранее никогда не работал в России?
— Очень многое будет зависеть от того, как требования главного тренера будут доноситься до команды. Не сомневаюсь, что Гордон — специалист хороший. Суть его требований, конечно, будет ясна, но важна и форма, в которой они будут доноситься до игроков. Взаимодействие между главным тренером и командой — самая важная вещь для достижения результата. Игроки — это солдаты, которые должны выполнять приказы своего главнокомандующего, в данном случае тренера. В этом будет самый главный вопрос, — цитирует Дементьева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Давайте проведём отличный сезон!» Американский тренер «Трактора» произнёс речь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android