Защитник «Ак Барса» Миллер оказался в топ-5 игроков в истории КХЛ по времени в атаке

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг игроков по среднему времени, проведённому в зоне атаки за всю историю КХЛ. Учитывались хоккеисты, сыгравшие не менее 100 матчей.

В первой пятёрке оказались четыре бывших представителя «Салавата Юлаева»: Маркус Гранлунд, Филип Ларсен, Теему Хартикайнен и Линус Умарк.

Лидер списка Гранлунд выступал за уфимский клуб в сезоне-2020/2021 и сезоне-2021/2022. До перехода в КХЛ он играл в НХЛ за «Калгари», «Ванкувер» и «Эдмонтон». За 100 матчей в составе «Салавата Юлаева» форвард набрал 99 (34+65) очков при среднем показателе времени в атаке 6.24.

Следом за уфимцами располагается защитник Митчелл Миллер — лучший бомбардир «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина 2026 года и лидер среди действующих хоккеистов лиги. Его среднее время в атаке за матч составляет 5.53. За Миллером идёт Александр Радулов (5:51) — единственный россиянин в топ-10.