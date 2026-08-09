Вайсфельд — о Брылине в минском «Динамо»: авторитет у него действительно огромный

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

«Брылин — очень хороший выбор для минского «Динамо». Мы привыкли знать его прежде всего как великого игрока — три Кубка Стэнли говорят сами за себя. Но при этом у него уже около 15 лет тренерского опыта, причём в очень серьёзной организации. Да, он не работал главным тренером, но никто не становится главным сразу — через этот этап проходят практически все специалисты.

Я сам работал с Сергеем в Новокузнецке и могу сказать о нём только хорошее. Когда мы его приглашали, он уже был в возрасте, когда многие игроки завершают карьеру, но в итоге получили от него гораздо больше, чем рассчитывали. Очень многое говорило его поведение в команде, отношение к делу и то, как к нему относились игроки. Авторитет у него действительно огромный.

Одно дело — быть хорошим человеком и спокойно общаться с людьми, другое — сказать игроку: «Всё, ты больше не будешь играть в команде». Такие решения принимать непросто. Поэтому мне интересно посмотреть, насколько Сергей сможет быть жёстким именно в тех ситуациях, когда это потребуется. При этом я с большой симпатией отношусь к Сергею и искренне желаю ему успехов. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Вайсфельд в эфире КХЛ ТВ.