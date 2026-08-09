Защитник «Каролины» Уокер привёз Кубок Стэнли в детскую онкологическую клинику

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шон Уокер привёз Кубок Стэнли в детскую онкологическую клинику Southlake Health в Ньюмаркете (Онтарио), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Канадец раздавал автографы и сфотографировался с пациентами и персоналом больницы.

Фото: НХЛ

Также Уокер с трофеем посетил общественное мероприятие в Georgina Ice Palace в Кесуике – на этом катке Шон начал заниматься хоккеем в детстве. Позднее Уокер вместе со своей семьей посетил кафе, где поел мороженое из кубка.

Каждый обладатель Кубка Стэнли выбирает место, где сможет разделить этот момент с семьёй, друзьями и земляками. В прошедшем сезоне «Каролина» в финальной серии обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.