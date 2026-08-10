Ни один россиянин не попал в 20 лучших защитников НХЛ по версии NHL Network

Канал NHL Network представил топ-20 лучших защитников НХЛ. Ни один россиянин в рейтинг на этот раз не вошёл. В прошлом году Михаил Сергачёв («Юта Маммот») занял 18-е место.

Первая тройка не изменилась в сравнении с прошлым годом – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).

1. Кейл Макар («Колорадо»).

2. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

3. Зак Веренски («Коламбус»).

4. Расмус Далин («Баффало»).

5. Миро Хейсканен («Даллас»).

6. Лэйн Хатсон («Монреаль»).

7. Мэттью Шефер («Айлендерс»).

8. Джейк Сандерсон («Оттава»).

9. Мориц Зайдер («Детройт»).

10. Эван Бушар («Эдмонтон»).

11. Чарли Макэвой («Бостон»).

12. Джейккоб Славин («Каролина»).

13. Адам Фокс («Рейнджерс»).

14. Брок Фэйбер («Миннесота»).

15. Роман Йози («Нэшвилл»).

16. Джош Моррисси («Виннипег»).

17. Джексон Лакомб («Анахайм»).

18. Виктор Хедман («Тампа»).

19. Ши Теодор («Вегас»).

20. Девон Тэйвз («Колорадо»).