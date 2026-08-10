«Во многих ситуациях я бы поступил иначе». Ничушкин высказался о своей хоккейной карьере

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Валерий Ничушкин порассуждал на тему своей карьеры и ответил на вопрос, смог ли он реализовать свой потенциал.

— Ваш друг Сергей Федотов считает, что вы не достигли максимума в своей карьере. Вы тоже чувствуете, что лучший сезон ещё впереди?

— Честно, жизнь меня научила не разгонять ожидания. Конечно, как спортсмен, плюс у меня ещё такой характер, я всегда от себя жду больше. В своё время это где-то и усложнило мой путь. С возрастом я даже расстраиваться начал, потому что хотелось большего и других результатов. Очки и голы — это всё здорово, но мне всегда хотелось получать удовольствие от игры и играть больше. Когда ты не уходишь с поля, у тебя появляется такое потоковое состояние и ты просто растворяешься, что дорогого стоит. И в «Колорадо» были сезоны, когда я достигал этого состояния. Но в последний год мне сократили игровое время, были микротравмы, которые тоже сказываются на качественной игре.

Покажу ли ещё что-то большее или меньшее, я не знаю. На сегодняшний день я просто стараюсь каждый день стать чуточку лучше. Мне кажется, для меня это самая идеальная форма в плане психологического и физического состояния. Каждый день, неважно, выходной это, тренировка или игра, надо делать какие-то микродействия для того, чтобы стать лучше. И в целом результат, который я вижу, мне нравится.

— Ваша карьера — это история преодоления? Были травмы, постоянные испытания.

— Мне кажется, всем приходится что-то преодолевать, и на пути любого спортсмена есть какие-то испытания. Только я не могу сказать, что был доволен, как я с ними справлялся. Были моменты, где я надломился. Потом я, конечно, собирался, но на это уходило время, упускались какие-то шансы. Я рад тому, как всё в итоге случилось, но во многих ситуациях я бы поступил иначе, – приводит слова Ничушкина «РБ Спорт».