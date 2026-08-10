Артемий Панарин: готов душу вложить в возрождение «Витязя»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался о потенциальном возрождении «Витязя». Подмосковная команда с прошлого сезона не участвует в КХЛ из-за финансовых проблем.

— Артемий, в Московской области нет ни одного представителя в КХЛ. «Атлант» давно исчез, ваш родной «Витязь» снялся на неопределённый срок. Готовы команду возродить?

— Думаю, надо у [губернатора Московской области Андрея] Воробьёва спрашивать. Конечно, большая потеря для Подмосковья, что нет ни одного клуба. Здесь любят хоккей. Надеюсь, этот вопрос решат рано или поздно. Должны появиться заинтересованные спонсоры. Вся проблема же в финансировании.

— Какую-то часть готовы вложить?

— Пока душу готов вложить (смеётся), — приводит слова Панарина AllHockey.Ru.