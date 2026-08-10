Плющев ответил, сможет ли Кузнецов избежать конфликтов с главным тренером «Сибири»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что в «Сибири» у форварда Евгения Кузнецова не будет конфликтов с главным тренером Ярославом Люзенковым.

– Кто-то считает, что молодой тренер «Сибири» Люзенков сильно рискует, делая такую ставку на нестабильного Кузнецова…

– Особого риска не вижу – Евгений никогда не был токсичным хоккеистом по отношению к тренерам. Вспомните хотя бы его магнитогорскую историю, когда иногда казалось, что тренер Разин чуть ли не умышленно провоцирует игрока. Но Кузнецов ни на одну провокацию не поддался.

Кстати, и в отношении своих коллег по профессии Евгений – профессионал. Открытый, улыбающийся, легко передающий свой опыт молодёжи. Человек раздевалки. Так что на истории с Кузнецовым тренер «Сибири» пока только заработал себе вистов и в общем-то стал главным победителем. Люзенков показал, что готов работать с авторитетными и местами сложными хоккеистами. Мне импонирует его чёткость и смелость, без этих качеств ты никогда не станешь сильным тренером, – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.