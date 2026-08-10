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«Был миллион пропущенных». Мифтахов рассказал, как узнал об обмене в «Шанхай»

«Был миллион пропущенных». Мифтахов рассказал, как узнал об обмене в «Шанхай»
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Вратарь «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов высказался о переходе в китайскую команду. Ранее «Ак Барс» обменял права на 26-летнего голкипера в китайский клуб. Воспитанник казанского клуба провёл прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз».

«Когда предложение поступило, я уже понимал, что, скорее всего, здесь и окажусь. Вопрос был только в том, как долго затянутся переговоры – все нюансы и детали. Неожиданно было, когда мне позвонили, а я не слышал звонков. Был миллион пропущенных, сообщение от тренера: «Добро пожаловать в команду». Я обрадовался, так как знаю новые задачи клуба. Плюс здесь играют мои друзья. Многих ребят знаю – с кем-то пересекался в Северной Америке, с кем-то играл в Казани. Очень рад всех видеть. Теперь я здесь.

Для меня это нечто новое. Я воспитанник «Ак Барса». Поиграть в другом клубе – это новая возможность, такова наша спортивная жизнь. Я этому рад. Будем делать всё для победы в каждом матче. Я вратарь, который любит побеждать, как это получается – неважно», – цитирует Мифтахова пресс-служба клуба.

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