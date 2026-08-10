Плющев: в «Ак Барсе» на сезон уже вешают занавески

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике селекцию «Ак Барса» и отметил уход многих ключевых хоккеистов в межсезонье.

«Я так понял, что в «Ак Барсе» на сезон уже вешают занавески. Тягостное впечатление оставило интервью главного тренера «Ак Барса» Гатиятулина. Судя по всему, он тяжело переживает летние кадровые потери команды. А ведь они действительно очень существенные, те же Барабанов и Яшкин – звёзды атаки по меркам КХЛ, заменить их на нашем бедном рынке практически невозможно. Отсюда и пессимизм тренера. Мне вполне понятный.

Не главный тренер удерживает игроков и подписывает с ними контракты – для этого есть менеджеры. И именно они, судя по летней кадровой политике «Ак Барса», а точнее по её отсутствию, должны давать интервью и объяснять, что происходит. Вообще для меня события, которые разворачиваются в «Ак Барсе», – загадка. В своё время работал в Казани, знаю, что этот город и этот клуб при желании могут удержать, а также пригласить практически любого звёздного игрока. Тем более удивительно то, что произошло в Казани летом. Надо в этом разбираться», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.