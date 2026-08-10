Джордан Стаал привёз Кубок Стэнли в родной город и сделал семейную фотографию

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал провёл свой день с Кубком Стэнли в родном городе Тандер-Бей (Канада, провинция Онтарио).

37-летний нападающий привёз трофей в клинику детской онкологии Онтарио (POGO).

Фото: НХЛ

Также он заехал в ресторан Mr. Sub (популярная канадская сеть быстрого питания) и в местную школу, собрав большую толпу болельщиков.

Фото: НХЛ

Кроме того, Стаал сделал семейное фото с Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи» – с отцом, матерью и тремя братьями (экс-хоккеистами Эриком, Марком и Джаредом).

Фото: НХЛ

Победа в Кубке Стэнли-2026 стала для Стаала второй в карьере – впервые он выиграл трофей с «Питтсбургом» в 2009 году. Его 17-летний перерыв между двумя победами стал самым долгим в истории НХЛ.