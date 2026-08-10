Хайруллин получил в подарок от хоккеистов ЦСКА майку «Реала», хотя болеет за «Барселону»

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин рассказал, что партнёры по команде подарили ему майку футбольного «Реала» в качестве шутки. Форвард пополнил состав армейцев в межсезонье. Хайруллин болеет за «Барселону», которая является принципиальным соперником мадридцев.

«У пацанов есть классная традиция. В команде дарят друг другу особенные подарки. Я когда пришёл и узнал об этом, стало приятно. Сказали, что для меня подарок тоже есть. А день рождения был до сборов. Так вот, приносят подарки всем, у кого был др летом. И тут я достаю свой и вижу футболку «Реала». Смотрю на остальные подарки и понимаю, что все они с подколами. Пацаны узнали, что я болею за «Барселону» и подарили футболку «Реала». Долго смеялся. И понял, насколько у нас собран крутой коллектив. Все друг про друга знают и дарят не просто подарки. А с особенными личными подколами», — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.

Фото: личный архив Хайруллина