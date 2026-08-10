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Ротенберг про МЧМ-2027: Канада и США хотят участия России, у них плохи дела с экономикой

Ротенберг про МЧМ-2027: Канада и США хотят участия России, у них плохи дела с экономикой
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Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что сборные США и Канады выступают за участие сборной России на молодёжном чемпионате мира 2027 года.

— Как быть с тем фактом, что у наших молодых ребят уже в который год отнимают возможность поучаствовать на чемпионате мира? Насколько сильно это бьёт по развитию нашего хоккея в России?
— Именно поэтому и надо проводить такие турниры, как Кубок Овечкина. Да, мы не можем заменить Канаду, но мы с ними всё равно общаемся и скоро с ними сыграем, пока на уровне U12, может быть, старше или младше. Мы в процессе и скоро точно сыграем не только с ними, но и с США.

Американцы очень хотели, чтобы мы уже сейчас участвовали на чемпионате мира, написали даже официальное письмо: «Мы хотим, чтобы Россия участвовала — для нас это важно». Американцы не смотрят на политику, на которую ориентируются ИИХФ, Европа. Понимаете, сборная США не развивается, у них плохи дела с экономикой, потому что не получают доходы. Поэтому официальная позиция Канады и США, учитывая, что молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде, — участие нашей сборной. Это на самом деле большой шаг для нас, поэтому работаем дальше, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Российские хоккейные сборные отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года. Молодёжный чемпионат мира ‑ 2027 пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 в канадских городах Эдмонтон и Ред‑Дир.

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