Тренер «Чикаго» — о Левшунове: принимает правильные решения в самые хаотичные моменты

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл похвалил белорусского защитника Артёма Левшунова, выделив его сильные стороны.

«У него очень хорошие хоккейные инстинкты. Если мы выпустим на лёд 10 парней и просто скажем им играть без каких-либо тактических систем или чего-то подобного, то именно он, как правило, принимает правильные решения в самые хаотичные моменты. Хоккей как спорт настолько изменчив и динамичен, что в конечном счёте вам просто необходимы отличные инстинкты, чтобы быть умным игроком. И у него они развиты великолепно — как в атаке, так и в обороне.

В защите он разрушил огромное количество чужих атак: оказываясь в сложных ситуациях, он раз за разом совершал действительно классные действия. Это может прозвучать забавно для человека, который нахватал столько минусов в показатель полезности, но лично я считаю, что в целом его игра в обороне была довольно хорошей», — цитирует Блэшилла The Athletic.