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Тренер «Чикаго» — о Левшунове: принимает правильные решения в самые хаотичные моменты

Тренер «Чикаго» — о Левшунове: принимает правильные решения в самые хаотичные моменты
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл похвалил белорусского защитника Артёма Левшунова, выделив его сильные стороны.

«У него очень хорошие хоккейные инстинкты. Если мы выпустим на лёд 10 парней и просто скажем им играть без каких-либо тактических систем или чего-то подобного, то именно он, как правило, принимает правильные решения в самые хаотичные моменты. Хоккей как спорт настолько изменчив и динамичен, что в конечном счёте вам просто необходимы отличные инстинкты, чтобы быть умным игроком. И у него они развиты великолепно — как в атаке, так и в обороне.

В защите он разрушил огромное количество чужих атак: оказываясь в сложных ситуациях, он раз за разом совершал действительно классные действия. Это может прозвучать забавно для человека, который нахватал столько минусов в показатель полезности, но лично я считаю, что в целом его игра в обороне была довольно хорошей», — цитирует Блэшилла The Athletic.

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