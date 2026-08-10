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В «Амуре» признались, что рассматривали вариант подписания Евгения Кузнецова

В «Амуре» признались, что рассматривали вариант подписания Евгения Кузнецова
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Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий сообщил, что в клубе изучали возможность подписания контракта с нападающим Евгением Кузнецовым. 8 августа было официально объявлено, что 34-летний форвард пополнил состав «Сибири». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

«Да, мы действительно рассматривали Евгения Кузнецова. Это большой мастер, что тут скрывать. Но чтобы эта сделка состоялась, должно было сойтись несколько факторов. Сейчас он уже игрок «Сибири», так что говорить не о чем», — приводит слова Точицкого пресс-служба хабаровского клуба.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также «1+1» за семь игр в плей-офф.

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