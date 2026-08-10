«Южный Урал» завоевал «Кубок губернатора Оренбургской области»

С 7 по 9 августа в Орске прошёл международный предсезонный турнир «Кубок губернатора Оренбургской области». За победу в организованных при поддержке Правительства Оренбургской области и компании «Полипласт» соревнованиях боролись представители ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также казахстанские «Актобе» и «Кулагер».

В финальном поединке сошлись две российские команды. «Южный Урал» трижды отыгрывался в счёте против АКМ, но сумел перевести встречу в овертайм и добиться победы (4:3).

В ходе церемонии открытия турнира губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подчеркнул значимость хоккея для региона: «Для нашего края и особенно для Орска хоккей – это особенная игра: им занимаются почти 14 тысяч человек. Это не просто спорт, а образ жизни». Глава региона также отметил роль команды «Южный Урал» как стимула для жителей всех возрастов вести здоровый образ жизни. Отдельной благодарностью губернатор отметил вклад компании «Полипласт» и лично Александра Шамсутдинова в развитие спорта в регионе, назвав поддержку компании «драйвером, который вдохновляет на новые победы».

Поделился эмоциями от соревнований и Председатель Совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов: «Для нас поддержка хоккея – это часть системной работы по развитию спорта. Перед нами стоит задача сделать орский хоккей результативным и увлекательным для болельщиков, чтобы трибуны были полными на каждой игре! Уверен, что турнир станет хорошей площадкой для подготовки команд к сезону и настоящим праздником для зрителей».

Почётным гостем Кубка стал олимпийский чемпион Иван Телегин. Хоккеист провёл мастер-класс для юных болельщиков и поучаствовал в автограф-сессии.

Выступая генеральным партнёром ХК «Южный Урал», группа компаний «Полипласт» инвестирует в развитие хоккея всех уровней в Оренбуржье и реализует благотворительные проекты для повышения качества жизни в регионе.