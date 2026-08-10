Мама Овечкина: благодарна всем болельщикам за уважение к нашей семье, горжусь сыном

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина поблагодарила россиян за уважение к её сыну – капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Мне очень приятно, что нашей семье оказывается такое большое уважение. Я всю жизнь в спорте, Саша своим трудом и отношением к хоккею и спорту также заслужил такое уважение. Я очень благодарна всем болельщикам за это уважение. Люди приходят на матчи, поддерживают нас. Хотя бывают и недоброжелатели, их везде полно. Они начинают пороть какую-то глупость, но я на это внимания не обращаю, а Саша тем более не обращает.

Я очень горжусь Сашей, который внёс огромный вклад в развитие отечественного хоккея и спорта. Я горжусь тем, что он – мой сын. Горжусь тем, как я его воспитала. Горжусь, что он просто хороший парень, хороший сын, муж и отец», – цитирует Овечкину «РИА Новости».