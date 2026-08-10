Баландин — о переходе Кузнецова в «Сибирь»: это к лучшему для «Трактора», он исчерпал себя

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в «Сибирь». Сообщалось, что челябинский клуб также делал предложение игроку.

– Как вы восприняли то, что Кузнецов принял предложение «Сибири», а не «Трактора»?

– Считаю, что это к лучшему для «Трактора». Не понимаю, зачем вкладывать деньги в игрока, который уже исчерпал себя. В СКА у него был такой карт-бланш, и не знаю, где ещё так чествовали какого-либо игрока. Дальше ни в Магнитогорске, ни в Уфе он не оправдал надежд. Хотя говорили, что Виктор Козлов знает, как с ним работать. Так что за два года он сменил три топ-клуба и нигде не проявил себя так, как должен себя проявить обладатель Кубка Стэнли. Значит, есть серьёзные причины, по которым он не может это сделать.

Не знаю, зачем Кузнецов «Сибири». Возможно, его подписывают из-за нехватки игроков на рынке. Видимо, там думают: у других клубов не получилось, но у нас точно получится. Я не верю, что Кузнецов сможет вернуться на высокий уровень. Какие-то вспышки будут, потому что у него есть мастерство и опыт. Но слишком много времени потеряно. То, что потеряно годами, не собрать крохами, – цитирует Баландина «РБ Спорт».