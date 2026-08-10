Юрзинов: вижу, как последовательно Никитин строит свой ЦСКА

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов высказался о подготовке ЦСКА к сезону под руководством главного тренера Игоря Никитина.

«Мне очень нравится, как работают в ЦСКА Игорь Никитин и его штаб, жду от красно-синих дальнейшего прогресса. В своё время Никитин прошёл через весь институт сборной России — от олимпийской сборной до национальной. Он — воспитанник именно нашего внутреннего хоккея, уделяет огромное внимание деталям. Не случайно его отмечают именно «динамовские» тренеры, например, Зинэтула Билялетдинов, у которых хоккейные мелочи — в школе и в крови. Вижу, как последовательно Никитин строит свой ЦСКА. Сохранён костяк команды, но есть и усиления по каждой проблемной линии. А самое главное, что этот тренер всегда подбирает не только и не столько игроков, сколько профессионалов, их характеры.

Какие кадровые ходы армейцев Москвы отмечу? Уже говорил о Хайруллине, мне очень интересно, как он себя проявит в ЦСКА. Ведь это универсальный форвард, который полезен во всех игровых ситуациях — большинство, равные составы, меньшинство. Не сомневаюсь, что штаб Никитина всё это увидел — и нацеленно за игроком шёл. Из Северной Америки после не очень удачных вояжей вернулись защитник Замула и форвард Костин. В молодёжных сборных России они подавали большие надежды. Наверное, тренеры ЦСКА разглядели их потенциал — и перезапустят карьеры. Через полноценную предсезонную подготовку, которой в Северной Америке они, возможно, были лишены», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.