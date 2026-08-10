Кэри Прайс высоко оценил действующую вратарскую бригаду «Монреаля»

Бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс высказался о нынешних вратарях клуба — 25-летнем Якубе Добеше и 21-летнем Джейкобе Фаулере.

«Рад за этих ребят. Они добиваются успеха на раннем этапе карьеры. Они оба — молодые игроки. Я помню, каково это — чего-то достичь в этом возрасте. Это укрепляет уверенность в себе — не только у вратарей, но и у всей команды. Кажется, что оба уверены в своих способностях, и это хорошо», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2025/2026 Добеш сыграл 43 матча, одержал 29 побед, отразил 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,78. В плей-офф он провёл 19 игр с коэффициентом 2,66 и 90,8% отражённых бросков.