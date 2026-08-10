15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кэри Прайс высоко оценил действующую вратарскую бригаду «Монреаля»

Кэри Прайс высоко оценил действующую вратарскую бригаду «Монреаля»
Комментарии

Бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс высказался о нынешних вратарях клуба — 25-летнем Якубе Добеше и 21-летнем Джейкобе Фаулере.

«Рад за этих ребят. Они добиваются успеха на раннем этапе карьеры. Они оба — молодые игроки. Я помню, каково это — чего-то достичь в этом возрасте. Это укрепляет уверенность в себе — не только у вратарей, но и у всей команды. Кажется, что оба уверены в своих способностях, и это хорошо», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2025/2026 Добеш сыграл 43 матча, одержал 29 побед, отразил 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,78. В плей-офф он провёл 19 игр с коэффициентом 2,66 и 90,8% отражённых бросков.

Материалы по теме
«Я не герой, а просто глупенький вратарь». Он стал главной сенсацией плей-офф НХЛ
«Я не герой, а просто глупенький вратарь». Он стал главной сенсацией плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android