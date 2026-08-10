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«Эдмонтон» не планирует усиливать состав до старта сезона

«Эдмонтон» не планирует усиливать состав до старта сезона
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил, что клуб не планирует подписывать новых игроков в оставшейся части межсезонья. «Ойлерз» оставят место под потолком зарплат на регулярный чемпионат и дедлайн.

«В последние годы у нас вообще не было свободного места. Мы были очень ограничены в действиях, и это тяжело, потому что возможности появляются каждый год. Если в ноябре становится доступен игрок с зарплатой в $ 2,5 млн, который тебе нравится, мы даже не рассматривали такой вариант. Воспользоваться им было невозможно», – цитирует Боумэна Oilers Now.

По данным PuckPedia, платёжная ведомость канадской команды сейчас на $ 4,725 млн ниже потолка.

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