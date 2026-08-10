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Массажист хоккейного клуба «Лада» Александр Кораблёв умер в возрасте 49 лет

Массажист хоккейного клуба «Лада» Александр Кораблёв умер в возрасте 49 лет
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Александр Кораблёв, входивший в медицинский штаб тольяттинского хоккейного клуба «Лада», умер на 50-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды. Он скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Александра Александровича. Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кораблёв входил в медицинский штаб «Лады» с 2023 года. Он работал массажистом.

Ранее нападающий Владислав Фёдоров и защитник Максим Березин покинули «Ладу». Также Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу «Лады» в качестве тренера по развитию. Он будет отвечать за развитие игроков школы, а также за работу с командой КХЛ.

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