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Фетисов объяснил, почему считает Третьяка идеальным кандидатом на пост президента ИИХФ

Фетисов объяснил, почему считает Третьяка идеальным кандидатом на пост президента ИИХФ
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о выборах в ИИХФ, которые пройдут 2 октября на конгрессе на Тенерифе (Испания).

«Владислав Третьяк – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Он рулит нашим хоккеем уже 20 лет. Кто, если не он, должен бороться за это кресло. Так мы сможем понять, насколько велик авторитет Владислава Александровича.

Одновременно понимаю, что в ИИХФ есть свои порядки и законы. Просто так не получится избрать президентом человека вне существующей системы. Пусть даже такого великого, как Третьяк. В любом случае он просто обязан хотя бы попробовать избраться на пост президента ИИХФ», – цитирует Фетисова Sport24.

Отметим, что список кандидатов уже сформирован. В него вошли Сергей Гончаров (Беларусь), Хенрик Бах-Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франк Гонсалес (Испания), Закария Хечуашвили (Грузия), Айваз Оморканов (Киргизия), Матьяж Раковец (Словения) и Франц Райндль (Германия).

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