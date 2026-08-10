Бывший директор «Трактора» скептически оценил перспективы команды в следующем сезоне

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин скептически оценил перспективы команды в предстоящем сезоне КХЛ.

«В этом сезоне у «Трактора» команда среднего уровня. Видимо, в клубе решили экономить деньги и сыграть за счёт своих ресурсов. Хотя на рынке нет игроков и, собственно, нет смысла особенно тратиться. Так что это хороший шанс для молодёжи – пусть стараются, показывают себя и пробиваются в состав.

Это будет такой переходный сезон, и всё равно в плей-офф «Трактор» должен попадать. И в следующем году можно будет искать нового тренера – под серьёзные задачи, а на сэкономленные деньги купить игроков получше», – цитирует Баландина «РБ Спорт».