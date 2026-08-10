«Всё кардинально изменилось». Защитник «Автомобилиста» — о тренировках при Кудашове

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением о работе нового тренерского штаба во главе с Алексеем Кудашовым.

– Всё кардинально изменилось: тренировки, подход. Сейчас очень интересный процесс, нужно перестроиться от того, где мы были, к [тому], куда мы хотим идти. Две недели будут самыми тяжёлыми: притирка, тактика, силовая работа. Но ничего, вместе веселее.

– Как адаптировались новички?

– Все общаются, друг друга поддерживают. Ни у кого нет проблем.

– Сейчас команда ночует в отеле. Сложно ли перестроиться: ты в Екатеринбурге, но без семьи?

– Да, конечно. У нас есть определённый режим. Мы делаем то, что сказал тренер, – цитирует Трямкина пресс-служба клуба.