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«Всё кардинально изменилось». Защитник «Автомобилиста» — о тренировках при Кудашове

«Всё кардинально изменилось». Защитник «Автомобилиста» — о тренировках при Кудашове
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением о работе нового тренерского штаба во главе с Алексеем Кудашовым.

– Всё кардинально изменилось: тренировки, подход. Сейчас очень интересный процесс, нужно перестроиться от того, где мы были, к [тому], куда мы хотим идти. Две недели будут самыми тяжёлыми: притирка, тактика, силовая работа. Но ничего, вместе веселее.

– Как адаптировались новички?
– Все общаются, друг друга поддерживают. Ни у кого нет проблем.

– Сейчас команда ночует в отеле. Сложно ли перестроиться: ты в Екатеринбурге, но без семьи?
– Да, конечно. У нас есть определённый режим. Мы делаем то, что сказал тренер, – цитирует Трямкина пресс-служба клуба.

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