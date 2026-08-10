Защитник «Сибири» Диц — о сборах: тренировка — это работа, игра — удовольствие

Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался о тренировочных сборах команды и рассказал о готовности к товарищеским матчам.
– Позади уже пять дней сборов в Минске. Какие впечатления?
– Впечатления хорошие. Это такой период, где нужно просто терпеть и работать. Конечно, мы скучали друг по другу. Новые знакомые, новые эмоции, всё отлично.
– У команды был один выходной. Ты успел погулять по Минску?
– Люблю заниматься теннисом, успел сходить и поиграть.
– Хочется поскорее сыграть в контрольных матчах?
– Тренировка — это работа, игра — удовольствие. Мы работаем, чтобы радовать болельщиков своей игрой, — приводит слова Дица пресс-служба «Сибири».