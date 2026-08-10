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Защитник «Сибири» Диц — о сборах: тренировка — это работа, игра — удовольствие

Защитник «Сибири» Диц — о сборах: тренировка — это работа, игра — удовольствие
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Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался о тренировочных сборах команды и рассказал о готовности к товарищеским матчам.

– Позади уже пять дней сборов в Минске. Какие впечатления?
– Впечатления хорошие. Это такой период, где нужно просто терпеть и работать. Конечно, мы скучали друг по другу. Новые знакомые, новые эмоции, всё отлично.

– У команды был один выходной. Ты успел погулять по Минску?
– Люблю заниматься теннисом, успел сходить и поиграть.

– Хочется поскорее сыграть в контрольных матчах?
– Тренировка — это работа, игра — удовольствие. Мы работаем, чтобы радовать болельщиков своей игрой, — приводит слова Дица пресс-служба «Сибири».

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