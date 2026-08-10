Прайс — об обмене контракта в «Сан-Хосе»: легендой «Шаркс» меня называли только в Сети

Бывший вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс пошутил по поводу обмена своего контракта в «Сан-Хосе Шаркс». Соглашение 38-летнего голкипера с «акулами» завершилось в этом году. Прошлой осенью «Канадиенс» отдали контракт голкипера и пик пятого раунда драфта — 2026 в «Сан-Хосе», получив защитника Гэннона Ларока.

«Легендой «Шаркс» меня называли только в интернете, в лицо – ни разу. За всю жизнь я подписал только два или три свитера клуба — ограниченная серия», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Вратарь не играет с 2022 года и тогда же фактически завершил карьеру из-за травмы колена. В его активе 361 победа в 712 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за «Монреаль», что является рекордом клуба. В этом году Прайс был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.