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Гомоляко высказался о переходе Шэна и Тертышного из «Адмирала» в московское «Динамо»

Гомоляко высказался о переходе Шэна и Тертышного из «Адмирала» в московское «Динамо»
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал переход Павла Шэна и Никиты Тертышного в московское «Динамо». Ранее хоккеисты выступали за «Адмирал», когда там работал Леонид Тамбиев – новый главный тренер бело-голубых.

«Не думаю, что именно Тамбиев вёл переговоры по этим игрокам. Всё-таки это прерогатива менеджмента, и считаю, что руководство ему, скорее всего, задавало вопросы: а нужны ли эти игроки? Он, наверное, высказался о них положительно, поэтому они и перешли в «Динамо».

Что касается Шэна, он Тамбиеву знаком очень давно. Леонид Григорьевич пришёл в «Адмирал» — и практически через пару месяцев туда из «Сочи» пришёл Шэн. Если говорить про Тертышного, он его так же развивал в «Адмирале» после «Торпедо». У Никиты получился неплохой сезон.

Думаю, здесь Тамбиев не настаивает на конкретных игроках, но если менеджеры или агенты предлагают ему этих ребят и советуются с ним, Тамбиев действительно, наверное, говорит: «Ну да, конечно, я их знаю, они мне подойдут». Наверное, это в таком контексте работает. Но здесь ни в коем случае не происходит так, что он их именно требует и настаивает», — приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

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