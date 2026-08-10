ВХЛ опубликует календарь на сезон 12 августа — за 3 недели до старта из-за снятия «Челнов»

Всероссийская хоккейная лига объявила, что полный календарь на предстоящий регулярный чемпионат будет опубликован 12 августа – за три недели до старта сезона. Дата была изменена на более позднюю из-за снятия «Челнов» с турнира.

«В обновлённой версии учтено новое количество участников: 30 команд. Дата старта регулярного чемпионата осталась неизменной: 2 сентября, «Югра» — «Металлург», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее турнир покинул клуб «Торпедо-Горький», который с сезона-2026/2027 приостанавливает свою деятельность, а также «Ростов», который не сможет принять участие из-за отсутствия финансирования. При этом состав участников пополнила «Калуга».