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«Нефтехимик» выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

«Нефтехимик» выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск
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«Нефтехимик» выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Нижнекамска в результате атаки беспилотников, произошедшей утром 10 августа. Сообщалось, что погибли 13 человек, среди которых есть ребёнок. По последней информации, пострадали 75 человек, госпитализированы — 21.

«Дорогие болельщики, уважаемые жители Нижнекамска! С глубокой скорбью и болью в сердце мы восприняли известия о трагедии, случившейся в нашем городе. Жизнь человека — это главная ценность, и каждая потеря отзывается общей бедой для всей нашей страны.

Скорбим по погибшим, желаем сил родным и близким, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении клуба.

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