Черкас: надеемся, что новый тренер «Трактора» не убежит раньше времени

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о выступлении «Трактора» в предстоящем сезоне. Ранее новым главным тренером челябинского клуба стал американец Скотт Гордон.

«Не всегда имена играют в хоккей. Иногда, имея хорошие имена в клубе, результатов всё равно нет. Надеемся, что новый тренер «Трактора» не убежит раньше времени, а отработает свой положенный срок, поставит игру, покажет себя.

Фамилия в составе не всегда отображает того желания и настроя, которые будут в коллективе. Многое будет зависеть от того, насколько руководство и тренерский штаб смогут собрать рабочий коллектив внутри команды», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне челябинский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. В плей-офф «Трактор» вылетел в первом раунде, проиграв «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.