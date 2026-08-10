«Локомотив» подписал контракт с защитником Степаном Фальковским на один год

«Локомотив» заключил контракт с защитником Степаном Фальковским, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с белорусским игроком рассчитано на один год.

Прошлые два сезона 29-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате Степан провёл 52 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «+20». В прошедшем плей-офф на его счету 20 игр и два ассиста.

Также в КХЛ Фальковский играл за минское «Динамо» и СКА. Всего в его активе 346 матчей, 35 голов и 73 передачи при показателе полезности «+94».

Также игрок обороны выступал в североамериканских лигах за клубы «Оттава Сиксти Севенс» из OHL, «Адирондак Тандер», «Манчестер Монаркс» и «Аллен Американс» (ECHL), «Онтарио Рейн» и «Айова Уайлд» из АХЛ.