Форвард московского «Динамо» Тертышный: ждём агрессивный хоккей в новом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал о предсезонных сборах команды и поделился ожиданиями от грядущего сезона.

– Начался третий микроцикл, как себя ощущаешь?

– Накопилась лёгкая усталость, нагрузка достаточно большая. На сборах так и должно быть, значит, всё правильно делаем. Надо выжать всё из себя.

– Чему уделяется наибольшее внимание?

– Берём объём, функциональное состояние выходит на первый план. Оборону тренируем к сезону.

– Уже понятны требования обновлённого тренерского штаба?

– Да, конечно. Нужно понять новые требования к обороне, чтобы всё это было на автомате. Хорошо объясняют, главное — выполнять.

– Какой хоккей ждём в сезоне?

– Агрессивный. Будем навязывать борьбу на каждом участке поля, — приводит слова Тертышного пресс-служба «Динамо».