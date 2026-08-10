Форвард московского «Динамо» Тертышный: ждём агрессивный хоккей в новом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал о предсезонных сборах команды и поделился ожиданиями от грядущего сезона.
– Начался третий микроцикл, как себя ощущаешь?
– Накопилась лёгкая усталость, нагрузка достаточно большая. На сборах так и должно быть, значит, всё правильно делаем. Надо выжать всё из себя.
– Чему уделяется наибольшее внимание?
– Берём объём, функциональное состояние выходит на первый план. Оборону тренируем к сезону.
– Уже понятны требования обновлённого тренерского штаба?
– Да, конечно. Нужно понять новые требования к обороне, чтобы всё это было на автомате. Хорошо объясняют, главное — выполнять.
– Какой хоккей ждём в сезоне?
– Агрессивный. Будем навязывать борьбу на каждом участке поля, — приводит слова Тертышного пресс-служба «Динамо».