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Форвард московского «Динамо» Тертышный: ждём агрессивный хоккей в новом сезоне

Форвард московского «Динамо» Тертышный: ждём агрессивный хоккей в новом сезоне
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Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал о предсезонных сборах команды и поделился ожиданиями от грядущего сезона.

– Начался третий микроцикл, как себя ощущаешь?
– Накопилась лёгкая усталость, нагрузка достаточно большая. На сборах так и должно быть, значит, всё правильно делаем. Надо выжать всё из себя.

– Чему уделяется наибольшее внимание?
– Берём объём, функциональное состояние выходит на первый план. Оборону тренируем к сезону.

– Уже понятны требования обновлённого тренерского штаба?
– Да, конечно. Нужно понять новые требования к обороне, чтобы всё это было на автомате. Хорошо объясняют, главное — выполнять.

– Какой хоккей ждём в сезоне?
– Агрессивный. Будем навязывать борьбу на каждом участке поля, — приводит слова Тертышного пресс-служба «Динамо».

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