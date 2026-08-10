Новиков — о Кочеткове: нравится этот вратарь, очень интересный. Перспективы у него хорошие

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о вратаре «Каролины Харрикейнз» Петре Кочеткове. 27-летний голкипер стал обладателем Кубка Стэнли — 2026, но пропустил большую часть сезона из-за травмы.

«Трудно сказать что-либо о дальнейших перспективах Кочеткова в Америке, потому что травмы его немножко выбивают. Мне нравится этот вратарь, он очень интересный. Перспективы у него хорошие, но то, как он будет развиваться, зависит от тренера вратарей «Каролины». Нужно, чтобы из Петра слепили вратаря экстра-класса. У него очень хорошие задатки», – приводит слова Новикова «Сила спорта».

На счету Кочеткова 125 матчей в регулярных чемпионатах за «Харрикейнз» и 71 победа. В плей-офф он провёл 10 игр и одержал две победы.