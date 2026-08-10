Стала известна зарплата Степана Фальковского по контракту с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата защитника Степана Фальковского в «Локомотиве» составит 42 млн рублей за сезон. 27 млн рублей — основной оклад, также в соглашении предусмотрена так называемая рекламная часть, которая составляет 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что 29-летний белорус подписал контракт с ярославским клубом на один год. Прошлые два сезона хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате Степан провёл 52 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «+20». В прошедшем плей-офф на его счету 20 игр и два ассиста.