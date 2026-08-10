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«Нефтехимик» объявил о сотрудничестве с «Рязань-ВДВ» из ВХЛ

«Нефтехимик» объявил о сотрудничестве с «Рязань-ВДВ» из ВХЛ
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«Нефтехимик» заключил договор о спортивном сотрудничестве на предстоящий сезон с «Рязань-ВДВ» из ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды. Партнёрство позволит клубам реализовать совместные задачи по развитию хоккейного резерва и усилению игровых составов.

«В связи со снятием ХК «Челны» с чемпионата ВХЛ нам потребовалось в сжатые сроки найти нового партнёра. Мы провели анализ клубов, не связанных договорными отношениями с клубами КХЛ, и остановили выбор на ХК «Рязань-ВДВ».

Ключевым фактором при принятии решения стала обоюдная заинтересованность сторон: руководство ХК «Рязань-ВДВ» рассматривает хоккеистов нашей системы как важный ресурс для усиления состава, а сам клуб ставит перед собой амбициозные цели. Такое совпадение задач создаёт прочную основу для продуктивного взаимодействия.

ХК «Нефтехимик» выражает искреннюю благодарность руководству ХК «Рязань-ВДВ» за профессионализм и оперативность в согласовании условий сотрудничества. Уверены, что партнёрство будет взаимовыгодным и принесёт обеим сторонам значимые спортивные результаты», — приводит слова спортивного директора «Нефтехимика» Антона Марчинского телеграм-канал клуба.

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