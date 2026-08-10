Каменский: Кузнецов — опытный игрок, молодёжь будет смотреть на него и учиться

Вице‑президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь». Ранее 34-летний форвард заключил однолетний контракт с новосибирским клубом.

«Кузнецов — опытный игрок. Со своим мастерством он может помочь клубу, если будет играть на высоком уровне. Молодёжь будет смотреть на него и учиться, но всё будет зависеть от него. За «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ он сыграл отлично.

Женя — это мастер, который может принести пользу. Он может доказать всем, что умеет побеждать. Кузнецов знает, как готовиться, знает все свои проблемы. Последний ли это его контракт? Если он будет в форме и преодолеет все сложности, всё у него будет отлично», — приводит слова Каменского Metaratings.