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Контрольный матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдёт без зрителей

Контрольный матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдёт без зрителей
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Контрольный матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» 20 августа пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Отмечается, что во время игры будет организована прямая трансляция.

Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2026, четверг
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во время предсезонной подготовки московский клуб также проведёт товарищеские матчи с нижегородским «Торпедо» (14 августа) и с ЦСКА (24 августа). Казанцы сыграют с «Нефтехимиком» (14 августа). Также «Динамо» и «Ак Барс» примут участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 30 августа.

Регулярный чемпионат сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая.

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