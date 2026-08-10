Контрольный матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдёт без зрителей

Контрольный матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» 20 августа пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Отмечается, что во время игры будет организована прямая трансляция.

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 20 августа 2026, четверг Динамо М Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Во время предсезонной подготовки московский клуб также проведёт товарищеские матчи с нижегородским «Торпедо» (14 августа) и с ЦСКА (24 августа). Казанцы сыграют с «Нефтехимиком» (14 августа). Также «Динамо» и «Ак Барс» примут участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 30 августа.

Регулярный чемпионат сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая.